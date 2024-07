Dipendenti e familiari di Poste Italiane scelgono le Egadi per un soggiorno grazie a ‘Camera con vista’

Non c’è spazio per ulteriori richieste nell’arco della lunga stagione estiva per la perla delle Egadi. Dipendenti e familiari di Poste Italiane preparano già le valigie per Favignana, tra le mete più ambite dei soggiorni messi a disposizione dall’azienda attraverso l’iniziativa “Camera con vista”, giunta quest’anno alla quinta edizione. La prima a partire tra pochi giorni sarà Michela Viola, portalettere romana in servizio da 3 anni nella lontana Vicenza. Per lei trascorrere una vacanza a Favignana è un sogno che si realizza. Tra le tante località lungo lo Stivale messe a disposizione dall’azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante, tra Jesolo, Chianciano Terme, Capri e Lipari in Sicilia per citarne alcune, Favignana è tra le più gettonate e per la postina al recapito nel Veneto rappresentava l’unica destinazione desiderata.

“Ho conosciuto le Egadi due anni fa – racconta – durante un breve viaggio in cui ho visitato diversi luoghi della Sicilia, dalla provincia di Trapani a Messina fino a Ortigia. Da allora mi ero ripromessa di tornare nella mia tappa preferita in assoluto, l’isola dove l’atmosfera sembra incantata e il mare ha un colore tutto suo”. Nei prossimi giorni la postina 33enne sarà ospite in uno degli alloggi presenti nelle località turistiche, dal mare alla montagna, che Poste Italiane ha riqualificato e convertito in case vacanza, dando loro una nuova destinazione d’uso a vantaggio dei dipendenti.

“Controllavo incessantemente, già dallo scorso anno, le disponibilità degli alloggi a Favignana – precisa Michela, emozionata al pensiero di un viaggio fuori programma -. Quando finalmente ho trovato uno spazio libero a un passo dalle ferie quasi non credevo ai miei occhi. Non avevo organizzato alcuna vacanza, forse in cuor mio attendevo l’occasione giusta per tornare dove avevo lasciato un pezzetto di cuore. Se un’escursione di solo mezza giornata con un bagno nella spiaggia Calamoni mi ha suscitato così tante emozioni, trascorrervi una settimana sarà un’esperienza indimenticabile”.

Michela trascorrerà la vacanza insieme al fratello maggiore che vive a Milano. “È il mio regalo speciale per il suo addio al celibato!”, scherza la portalettere a proposito dell’imminente matrimonio a fine agosto. Per entrambi, lontani dalla loro Roma dove vive la mamma, sarà un’occasione per trascorrere del tempo speciale insieme e avvicinarsi ai parenti d’origine che vivono in Sicilia. Per quest’anno, nella sola isola delle Egadi, sono previsti oltre 10 soggiorni presso l’immobile di proprietà di Poste Italiane sito in una zona centrale dell’isola, una posizione strategica per visitare il centro abitato e muoversi alla scoperta dei meravigliosi litorali. Il recupero di alcuni immobili di proprietà di Poste Italiane sottolinea la costante attenzione dell’azienda ai principi di inclusione e sostenibilità e la vicinanza ai propri dipendenti sempre più al centro delle politiche aziendali.