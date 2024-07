Tre incidenti in poche ore nel centro urbano e nelle periferie di Marsala

Tre incidenti in poche ore tra ieri e oggi a Marsala. Ieri pomeriggio, in contrada Fontana Di Leo, sulla via Trapani in direzione verso il capoluogo di Provincia, si sono scontrati un’auto contro un ciclomotore e ad avere la peggio è stato il conducente del due ruote trasportato subito in ospedale dall’ambulanza del 118.

Stamattina, alle prime luci dell’alba, sulla via Trapani, in zona Grotta del Toro, incidente tra due vettura, una Fiat 600 e una Peugeot. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, un altro incidente si è verificato in contrada Birgi Nivarolo, all’altezza del Bar Saro. Coinvolte altre due vetture, sul posto i sanitari del 118.