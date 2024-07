Calciomercato, il Trapani acquista un centrocampista e un terzino

Primi arrivi al Trapani 1095. La società granata ha acquistato i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Federico Carraro e Alessandro Martina. Il primo, classe 1992 è centrocampista di piede destro. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Padova. Successivamente il passaggio alla Fiorentina con cui – dopo aver militato nella formazione Under 19 – ha esordito nella massima serie nella stagione 2009/2010. Diverse le presenze di Carraro tra Serie B e Serie C per il centrocampista padovano. Carraro ha vestito, infatti, le maglie di Modena, Gavorrano, Pro Vercelli, Pavia, Teramo, Imolese fino ad approdare nell’estate del 2019 alla Feralpisalò con cui ha collezionato più di 100 presenze.

Queste le sue prime dichiarazioni: «Sono super motivato, il presidente e il direttore mi hanno voluto fortemente qui a Trapani. Sicuramente non sarà facile ma, al contempo, questa nuova avventura nel girone C mi dà tanti stimoli. Le ambizioni sono alte e questo mi ha spinto a sposare questo progetto. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore di qualità, mi piace giocare davanti la difesa e dettare i ritmi della squadra».

Per Alessandro Martina, terzino classe 2000, si tratta di un ritorno in maglia granata. Martina ha infatti vestito i colori del Trapani nelle formazioni giovanili Under 17 e Primavera; ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/20 in Coppa Italia contro il Piacenza. Per lui un’esperienza di due anni nel settore giovanile della Spal. Nel 2020/21 ha militato nel girone E di Serie D con la maglia del Siena; 39 le presenze invece nella stagione successiva, in Serie C, con la Pistoiese. Nelle ultime due annate sportive ha giocato all’Ancona scendendo in campo 71 volte. Arriva da svincolato e ha sottoscritto un contratto biennale. «Sono molto felice di essere tornato a Trapani. Non ci ho pensato due volte a dire di sì. Il presidente e il direttore mi hanno voluto fortemente e non vedo l’ora di cominciare per ricambiare la loro fiducia, anche perché qui ho un conto in sospeso e darò tutto per questa maglia come ho sempre fatto» sono le sue prime parole.