Troppi uccelli sulla pista di Birgi, stop agli arrivi e alle partenze per alcune ore

Mattinata un po’ movimentata all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, soprattutto per alcuni passeggeri in arrivo dallo scalo bergamasco di Orio al Serio. A causa della presenza di un’elevata concentrazione di volatili sulla pista trapanese, l’aereo di Ryanair in arrivo in Sicilia ha dovuto modificare il proprio percorso, atterrando a Palermo. I passeggeri sono stati condotti su un pullman che li ha poi portati al “Vincenzo Florio”. Per ragioni di sicurezza la pista di Birgi è stata a sua volta chiusa, finchè non si è riusciti ad allontanare gli uccelli. Tale cambio di programma ha determinato, a sua volta, il ritardo nella partenza del volo da Birgi a Orio al Serio, originariamente previsto per le 8.20 e posticipato alle 11.20. Ai passeggeri in attesa sono stati distribuiti voucher alimentari.