L’Under 13 Pianto Romano di Marsala ha il nuovo allenatore: Giacomo Costigliola

La Scuola Calcio Cantera Pianto Romano rende noto che il nuovo allenatore della formazione “under 13”, nella nuova stagione sportiva 2024/25, sarà mister Giacomo Costigliola. Un importante ritorno per il settore giovanile della scuola calcio che, considerando anche il lavoro svolto nell’ultimo anno, potrà contare sulle competenze tecniche di un allenatore che ha sempre dimostrato di lavorare in modo straordinario con i giovani “calciatori di domani”, collezionando risultati più che lusinghieri in ambito nazionale.

Mister Costigliola, dopo aver conseguito il “Patentino UEFA B” nell’anno 1998, vanta un prestigioso curriculum come allenatore di prime squadre, ma soprattutto in ambito giovanile, con la Scuola Calcio Dribbling, Scuola Calcio Garibaldina, Scuola Calcio Marsala e, dal 2018, con la Scuola Calcio Canterà dal 2018.

Oltre ad annoverare il più alto numero di ragazzi allenati e ancora in attività in squadre dilettanti, tra i traguardi più prestigiosi raggiunti, meritano menzione:

· nel 2010, con la Garibaldina/Dribbling, “Campione d’Italia” tra le società affiliate al “Milan”;

· nel 2013, con la Dribbling, secondo posto nazionale tra le società affiliate alla “Juventus”;

· nel 2015, con la Dribbling, “Medaglia d’argento” nazionale con il “Progetto Coni Sport” in Sardegna;

· nel ⁠2016, con il Marsala Calcio, Campione regionale “under 15”.

«Sono contento di poter tornare ad allenare – dichiara mister Giacomo Costigliola – Come sempre, il mio obiettivo è quello di mettere la mia esperienza a disposizione dei giovani, portando i ragazzi al centro dell’attenzione, facendoli appassionare, educandoli e allenandoli soprattutto nelle qualità tecniche, tralasciando la parte tattica. Al centro ci deve essere il gioco, il senso di appartenenza al gruppo e alla scuola calcio che deve essere anche scuola di vita».