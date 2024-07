Tra Marsala e Petrosino continuano le deposizioni di uova di tartarughe Caretta caretta

Si susseguono gli avvistamenti, soprattutto notturni, di tartaruga Caretta caretta in tutto il litorale sud specialmente nella zona a confine tra il comune di Marsala e quello di Petrosino. “Nei giorni scorsi – ci ha detto l’ex maresciallo della Guardia di Finanza Michele Amato- un grosso esemplare ha tentato di depositare le uova nella zona del Biscione non riuscendoci per la presenza di molti curiosi. Il nido comunque è stato fatto perché dopo qualche giorno abbiamo rintracciato le tracce lasciate dall’esemplare che probabilmente era lo stesso e il relativo nido che grazie all’intervento del WWF e del comune di Petrosino ora è transennato e guardato a vista”.

Michele è un appassionato del settore e da diversi anni ha avvisato tartarughe che cercavano di nidificare nella zona. Ha poi soccorso due esemplari feriti che ha consegnato alle autorità competenti. “Gli esemplari che nascono e riescono a raggiungere l’età matura cercano di tornare a depositare le uova nel luogo dove sono nate, per questo motivo si stanno registrando tutte queste segnalazioni e avvistamenti. Proprio tra la notte di lunedì e martedì 9 luglio una tartaruga ha deposto le uova e ha fatto ritorno in mare. Il luogo è transennato e controllato. Raccomandiamo a tutti la massima prudenza e chi avesse un avvistamento oppure un dubbio sulla presenza di un nido chiami la capitaneria di porto o le associazioni ambientaliste”.