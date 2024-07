Il Rotary Club Marsala passa ad Andrea Aldo Galileo

Cerimonia di passaggio della Campana al Rotary Club Marsala. La presidente dell’anno 2023/24 Francoise Boiux ha passato il testimone al nuovo presidente 2024/25 Andrea Aldo Galileo. La cerimonia non è stata solamente un cambio formale di cariche, ma anche l’occasione per riflettere sugli obiettivi raggiunti durante l’anno rotariano 2023/24 e per pianificare i progetti e le iniziative del Club per l’anno 2024/25.

Galileo ha illustrato i progetti già collaudati e che intende proseguire e fra questi i progetti ambientali (“Free Water”, “Stagnone Plastic Free” e “Parco Salinella”), il progetto “Sport Senza Esclusi” ed il progetto “S.P.E.S.”, nonché ha presentato i nuovi progetti che intende cominciare nell’anno e fra questi il Progetto “Genius Loci – Percorso nei luoghi del fare”, il “R.I.V.E.R. Report-Investigation-Valutation-Environment-River” (che ha quale scopo quello di pulire, tutelare e monitorare i corsi d’acqua locali) ed il progetto “Sicura-Mente” (che ha quale obiettivo quello di rintracciare le persone affette da alzheimer e identificarne i sintomi comportamentali più comuni).