Il presidente Schifani operato al Civico di Palermo

Ricovero ospedaliero per Renato Schifani, che si è sottoposto a un intervento chirurgico presso il Civico di Palermo. Il presidente della Regione Siciliana è stato operato dall’equipe del nosocomio palermitano: si tratta di un intervento di colecistectomia in via laparoscopica.

Fonti ospedaliere fanno sapere che l’intervento è perfettamente riuscito e che il 74enne presidente della Regione Siciliana sarà dimesso nei prossimi giorni. Dopodiché, dovrebbe tornare alla propria attività istituzionale.

“Desidero esprimere a nome di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia i nostri più affettuosi e calorosi auguri di pronta guarigione al Presidente Renato Schifani”, scrive Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Ars. “Siamo certi – prosegue Pellegrino – che presto, grazie alla sua straordinaria energia positiva, tornerà in campo per continuare ad affrontare, con tutta la maggioranza e soprattutto con Forza Italia, le grandi ed importanti sfide che ci attendono a partire dai prossimi giorni”.

“Esprimiamo la nostra vicinanza e sostegno, augurandogli una pronta e completa guarigione”, ha scritto in una nota il gruppo Sud Chiama Nord.