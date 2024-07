Marsala, il consiglio comunale avvia la discussione sul Dup. Rifiuti: si va verso l’abolizione parziale del porta a porta?

Nella seduta del 9 luglio iniziata con quasi un’ora di ritardo, nel pomeriggio il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha incentrato la discussione sul Dup, il Documento Unico di programmazione, atto propedeutico all’approvazione del Bilancio per il quale la regione Sicilia ha inviato un commissario che ha già stabilito come previsto dalla norma, i tempi entro cui il Massimo Consesso Civicfo dovrà approvare l’atto, altrimenti sarà proprio il funzionario a sostituirsi all’Aula.

In circa quattro ore di dibattito, “complice” la presenza del sindaco che ha fatto da “stimolo” agli interventi dei consiglieri, si è registrato un confronto politico-amministrativo sulle tematiche di maggiore interesse che riguardano la città.

Dopo una breve relazione del sindaco Massimo Grillo, il dibattito si è sviluppato con gli interventi e le precisazioni dei consiglieri Flavio Coppola, Vito Milazzo, Nicola Fici, Gabriele Di Pietra, Rosanna Genna, Piero Cavasino, Pellegrino Ferrantelli, Leo Orlando.

Per l’amministrazione sono intervenuti gli assessori Giacomo Tumbarello, e Salvatore Agate, mentre per la parte burocratica il Segretario Andrea Giacalone e del dirigente Rosa Gandolfo. come sottolineato tanti gli argomenti toccati, tra di di essi la sicurezza in città, sollevata ancora da Rosanna Genna e il conferimento della, spazzatura differenziata in città. Sulla prima questione Grillo ha detto di avere pronta una delibera “antibivacco” che è sua intensione portarla all’attenzione dell’Aula. tra le varie questioni per affrontare il tema del conferimento, il vice sindaco ha detto che per il prossimo bando si sta pensando che forse si potrà parzialmente modificare il ritiro porta a porta sostituendolo con i cassoni condominiali dove ne si ravvisi la necessità.

Al termine della seduta il Presidente Enzo Sturiano ha confermato l’aggiornamento dei lavori a domani, 11 luglio, con inizio alle ore 12:00.

Nel corso dei lavori è stata sollevata anche una questione tecnico-procedurale sul termine di presentazione degli emendamenti. Sulla stessa questione verrà oggi sentito il Commissario ad acta per l’approvazione del Bilancio nominato dalla Regione.