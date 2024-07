Marsala: è morta Rosanna Maiorca, aveva 88 anni

E’ venuta a mancare all’affetto della propria famiglia Rosanna Maiorca. Per anni era stata titolare di un noto negozio di abbigliamento, in via XI Maggio, che dagli anni ’30 al 2000 era diventato un punto di riferimento per tanti marsalesi, che ne apprezzavano l’eleganza degli abiti e degli accessori, nonchè la presenza delle marche più alla moda. Vedova da diversi anni, Rosanna Maiorca era da tempo affetta da problemi di salute. E’ deceduta oggi, proprio nel giorno del suo 88° compleanno. I funerali si terranno giovedì 11 luglio alle 18.30, presso la Chiesa Madre di Marsala.