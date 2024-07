Egadi, inaugurata la mostra “Levanzo si racconta”

È stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra fotografica “Levanzo si racconta”. L’esposizione, allestita lungo le strade dell’isola, raccoglie foto panoramiche e suggestivi scorci d’epoca di Levanzo. L’iniziativa, inserita nell’ambito del cartellone “Egadi Estate 2024”, organizzata dall’Associazione “Libeccio” con il patrocinio del Comune di Favignana, mira a tenere viva la memoria.

“Attraverso queste immagini vogliamo trasmettere alle generazioni future l’essenza di questa isola”, dice Calogera Maugeri, dell’Associazione “Libeccio”. “Conoscere il passato è fondamentale per comprendere e valorizzare il presente”. La mostra è il frutto di un vero e proprio lavoro collettivo che ha visto il coinvolgimento attivo degli abitanti dell’isola. Ognuno ha contribuito alla ricerca e alla selezione delle immagini. L’esposizione offre ai visitatori un viaggio emozionante attraverso le decadi, permettendo di apprezzare l’evoluzione della comunità isolana e di riscoprire la bellezza autentica di Levanzo.

“Questo è solo il primo step di un progetto che intendiamo sviluppare in tre anni”, spiega Calogera Maugeri. “Dedicheremo la prossima edizione alle persone che hanno caratterizzato la storia di Levanzo”.

Il sindaco Francesco Forgione sottolinea l’importanza sociale dell’iniziativa: “Questa mostra rappresenta un momento di riflessione collettiva e di condivisione della nostra storia. È fondamentale mantenere viva la memoria delle nostre comunità, per non perdere di vista le nostre radici e per costruire un futuro consapevole e rispettoso delle nostre tradizioni”.