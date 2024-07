Valderice: emozioni su due ruote per i ragazzi di Villa Betania con MotorLife

Un sole splendente e un’atmosfera carica di emozione hanno accolto sabato scorso l’Associazione MotorLife a Villa Betania, in un evento che ha regalato un’indimenticabile esperienza a tutti i presenti. La giornata, organizzata per offrire ai ragazzi con disabilità un momento di gioia e passione per le motociclette, ha visto la partecipazione entusiasta di tutti i ragazzi presenti in struttura. L’iniziativa ha permesso ai giovani ospiti di sperimentare l’ebbrezza delle due ruote, immergendosi in un mondo di divertimento e adrenalina. MotorLife, nota per il suo impegno nel rendere accessibili le emozioni del motociclismo anche a chi ha difficoltà, ha allestito una serie di attività che hanno tenuto impegnati e affascinati tutti i partecipanti.

La mascotte di MotorLife, la carismatica IronNadia (@IronNadia) con il suo entusiasmo e la sua energia contagiosa, ha saputo risvegliare in ognuno dei presenti un profondo desiderio di libertà e coraggio. Le sue dimostrazioni e la sua interazione con i ragazzi hanno portato una ventata di adrenalina e positività, rendendo l’evento ancora più memorabile. Un ringraziamento speciale va a @MotorLife e a @IronNadia per aver reso possibile questa straordinaria giornata. La loro dedizione e il loro impegno nel far vivere a tutti il piacere delle moto hanno creato un evento che resterà a lungo nel cuore di chi ha partecipato. I ragazzi e tutto lo staff di Villa Betania sono stati unanimi nel riconoscere il valore di questa iniziativa, che ha saputo regalare sorrisi e momenti di puro divertimento.

Anche la Direzione della Fondazione ha sottolineato l’importanza di eventi come questo. “La giornata ha avuto un impatto positivo sul benessere emotivo e psicologico dei ragazzi. Queste attività aiutano a vivere nuove esperienze e ad aumentare la fiducia in sé stessi,” ha spiegato il Direttore Operativo della Fondazione Auxilium. L’evento a Villa Betania con MotorLife ha dimostrato ancora una volta come la passione per le moto possa diventare un mezzo potente per abbattere barriere e unire le persone. La gioia condivisa, il senso di comunità e l’energia positiva che hanno caratterizzato la giornata sono stati un chiaro segno di come l’inclusività e l’amore per lo sport possano cambiare le vite, portando speranza e felicità a chi ne ha più bisogno.