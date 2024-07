Parata di stelle del calcio a Marsala per i 10 anni di Juve Club

E’ stata una vera parata di stelle del calcio quella che si è svolta due sere fa presso le Cantine Fina grazie allo Juve Club di Marsala che ha voluto festeggiare in grande i suoi ‘primi’ 10 anni. Da Sergio Brio (alla Juve negli anni ’75-’78 e ’78-’90 come calciatore e poi come vice allenatore dal ’91 al ’94) a Moreno Torricelli (difensore bianconero dal ’92 al ’98) e Alessio Tacchinardi (dal ’94 al 2005 alla juve), il Club ‘Gaetano Scirea’ si è regalato una serata all’insegna dello sport, riconoscendo ai campioni del passato bianconero tutti gli elogi che meritano. Presente anche Francesco Oppini, commentatore tv e juventino sfegatato. Lui insieme a Torricelli e Tacchinardi si sono goduti anche un giro allo Stagnone per ammirare lo splendido paesaggio.