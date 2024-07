Spagna – Francia…numeri, paradossi e palloni gonfiati

Città: Monaco di Baviera

Stadio: “Allianz Arena”

Ore 21,00

Gara: Spagna – Francia

Semifinale Euro 2024

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

SPAGNA

Fase a gironi

Spagna Croazia 3-0 (Morata, Fabian Ruiz, Carvajal)

Spagna – Italia 1-0 (autorete Calafiori)

Spagna- Albania 1-0 ( F. Torres)

Ottavo di finale

Spagna – Georgia 4-1 (Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams, Dani Olmo)

Quarto di finale

Spagna – Germania 2-1 (Dani Olmo, Merino).

FRANCIA

Fase a gironi

Francia – Austria 1-0 (autorete Wober)

Francia – Olanda 0-0

Francia-Polonia 1-1 (Mbappe’ rigore)

Ottavo di finale

Francia – Belgio 1-0 ( autorete Verthongen)

Quarto di finale

Francia -Portogallo 0-0. (3-5 dopo calci di rigore)

Spagna: goal fatti. 11

Goal subiti 2

Francia: goal fatti 3

Goal subiti 1.

Morata e Mbappé

Numeri alla mano la Spagna sembra più forte ma la Francia è squadra molto più fisica, difficilmente concede spazi e poi ha quelle individualità ancora inespresse.

Inoltre le Furie Rosse debbono fare a meno dell’infortunato Pedri e degli squalificati Carvajal e LeNormand

In base a questo, De la Fuente dovrebbe schierare Jesus Navas a destra per arginare Mbappé e Nacho come centrale accanto a Laporte. Confermato il tridente con Yamal-Morata-Nico Williams. Deschamps lascia fuori Griezmann, in mezzo rientra dalla squalifica Rabiot, la difesa impenetrabile non si tocca. Nell’attacco francese il gigante del PSG Kolo Muani è in vantaggio su Thuram.

Dirigerà l’incontro Slavko Vincic, fischietto sloveno di 44 anni. E’ stato l’arbitro dell’ultima finale di Champions League vinta dal Real Madrid sul Borussia Dortmund. In questo Europeo ha finora diretto appena due partite, entrambe nella fase a gironi: Ungheria-Svizzera 1-3 e Spagna-Italia 1-0, che ricordiamo bene

Mantenuto in Germania dal “nostro ” Presidente della commissione arbitri dell’Uefa, Rosetti, Vincic era insomma uno dei papabili alla direzione di una delle due semifinali, questione di turnover tra arbitri.

Crescono le chance di vedere Rosetti in finale, domenica 14, a Berlino