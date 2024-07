Marsala, il consiglio approva due atti propedeutici al Bilancio

E’ durata poco più di un’ora la seduta del Consiglio comunale di Marsala che si è svolta lunedì 8 luglio.

Erano presenti 16 consiglieri e il presidente Enzo Sturiano ha aperto la seduta a Sala delle Lapidi con un minuto di raccoglimento per l’ex consigliere Vito De Marco, deceduto domenica scorsa i cui funerali si erano da pochissimo tenuti, e per il cittadino marsalese Francesco Venezia vittima di incidente stradale. Solite comunicazioni aperte con l’intervento di Rosanna Genna (chiede aggiornamenti sicurezza in città; lamenta verde pubblico non curato in via Bottino e a Villa Cavallotti); Leo Orlando (informazioni e quale iniziative intraprese per il parcheggio di via G. Anca Omodei, su cui era intervenuto in precedenti sedute, con un’area transennata senza alcuna indicazione di lavori; sistemi viabilità e parcheggi non regolamentati; la SP 84 con illuminazione spenta per furto cavi e ancora non si interviene per somma urgenza, con i fondi che la legge prevede in casi come questi).

Subito dopo il Consiglio ha votato e approvato due atti propedeutici al Bilancio: “Verifica per l’anno 2024 della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive/terziarie” Su questo argomento ha relazionato il vicesindaco Giacomo Tumbarello e “Programma di incarichi di studio di ricerca e consulenza a soggetti terzi” (su cui hanno relazionato il consigliere Piergiorgio Giacalone e il vicesindaco Giacomo Tumbarello).

Prima di chiudere la seduta, i consiglieri Pino Ferrantelli e Leo Orlando hanno sottolineato il ritardo del sindaco Massimo Grillo con riguardo ai tempi di presentazione in Aula della relazione annuale, così come prevista la normativa.

I lavori sono stati aggiornati ad oggi pomeriggio,9 luglio con inizio fissato alle ore 17:00.