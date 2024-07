Misure penali di comunità e lavori di pubblica utilità, iniziativa al Complesso San Pietro di Marsala

Si svolgerà martedì 9 luglio dalle ore 16, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, l’incontro dal tema 𝐌𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀: 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢 organizzato dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in collaborazione con STEP – Strategic Team of Planning.

L’evento, che prevede un confronto partecipativo con il pubblico presente, secondo la modalità Open Space Technology, ha l’obiettivo di informare, diffondere, far conoscere al territorio la specificità dei Lavori di Pubblica Utilità e promuovere la diffusione dei percorsi di legalità come crescita responsabile di tutta la cittadinanza locale.

Dopo l’apertura, caratterizzata dai saluti istituzionali e da un’introduzione plenaria, il programma del pomeriggio prevede tre sessioni tematiche sui seguenti temi: “Giustizia è responsabilità” (relaziona la presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra Camassa), “Giustizia è comunità” (con il referente provinciale di Libera, Salvatore Inguì) e “Giustizia e sicurezza” (con il dirigente di pubblica sicurezza, Emanuele Ricifori). Le tre sezioni tematiche si svolgeranno in in contemporanea con l’obiettivo di fare rete nel territorio e di raccogliere contributi e spunti utili per la costituzione di una giustizia di comunità partecipata e generativa, in grado di creare valore da percorsi riparativi, di reintegrazione e inclusione sociale.