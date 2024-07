A Mazara, la processione della Madonna del Paradiso: modifiche alla viabilità

Con l’ordinanza dirigenziale n. 188/2024 il comando di Polizia Municipale ha regolamentato la viabilità veicolare in occasione delle processioni religiose in onore della Madonna del Paradiso, su richiesta del parroco/rettore del Santuario della Madonna del Paradiso don Francesco Panzera, la prima processione religiosa con percorso dalla Chiesa/Santuario alla Cattedrale, è prevista per la serata di mercoledì 10 luglio. Istituiti per l’occasione:

DIVIETO DI FERMATA – dalle ore 17 fino alla fine della processione prevista per le ore 23 – nelle seguenti vie e piazze:

Piazza Madonna del Paradiso, via Madonna del Paradiso, corso Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la via Madonna del Paradiso e la piazza Alcide De Gasperi, piazza Alcide De Gasperi, via Franco Maccagnone, corso Armando Diaz tratto compreso tra la via Franco Maccagnone e la piazza Mokarta, piazza Mokarta tratto compreso tra il corso Armando Diaz e la via San Giuseppe, via San Giuseppe, piazza della Repubblica, via Porta Santissimo Salvatore e via Conte Ruggero tratto compreso tra la via Castello Normanno e la via Porta Santissimo Salvatore.

DIVIETO DI TRANSITO durante il passaggio della processione religiosa, nelle seguenti vie e piazze:

Tratto della via Calatafimi compreso tra la via Solferino e la piazza Madonna del Paradiso, tratto della via Casa Santa compreso tra la via Termini e la piazza Madonna del Paradiso, tratto della via Padre Giacomo Cusmano compreso tra la via Termini e la piazza Madonna del Paradiso, via Ciantro G. Sansone, piazza Madonna del Paradiso, via Madonna del Paradiso, tratto del corso Vittorio Veneto compreso tra la via Madonna del Paradiso e la piazza Alcide De Gasperi, piazza Alcide De Gasperi, via Franco Maccagnone, tratto del corso Armando Diaz compreso tra la via Franco Maccagnone e la piazza Mokarta, tratto della piazza Mokarta compreso tra il corso Armando Diaz e la via San Giuseppe, via San Giuseppe, piazza della Repubblica, via Porta Santissimo Salvatore, via Conte Ruggero, piazza Mokarta, via Antonino Castiglione, tratto compreso tra la via Mario Rapisardi e la via Tommaso Sciacca.

Le altre processioni religiose si terranno domenica 14 luglio (dalla Cattedrale alla Chiesa di San Pietro), lunedì 15 luglio (processione di quartiere San Pietro coordinata da don Giacinto Leone), domenica 21 luglio (da Cattedrale a Chiesa Madonna del Paradiso).

Nell’allegata ordinanza integrale sono riportati anche i divieti temporanei di fermata e transito per garantire in sicurezza le processioni religiose. Gli altri trasporti temporanei dell’effige della Madonna del Paradiso previsti da programma (martedì 16 luglio Cappella Ospedale, giovedì 18 luglio Chiesa Santa Rosalia, sabato 18 luglio Chiesa San Michele e ritorno in Cattedrale) verranno effettuati privatamente dagli organizzatori del Festeggiamenti coordinati dal Parroco della Madonna del Paradiso don Francesco Pantera