Marsala: morto a 64 anni l’ex consigliere comunale Vito De Marco

E’ deceduto. all’età di 64 anni dopo una lunga malattia, Vito De Marco. Impegnato per tanti anni in politica, ricoprì. quando questi organismi di democrazia esistevano ancora a Marsala, la carica di consigliere di Circoscrizione nel quartiere “Matteotti”.

Transitato nel Partito Comunista (proveniente dal PSI) all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso divenne per due volte Consigliere Comunale a Palazzo VII Aprile. De Marco da giovanissimo era stato molto attivo anche all’interno del mondo sociale. In particolare per alcuni anni ha rivestito il ruolo di Barabba nella Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, tradizionale processione del Giovedì Santo. Aveva ereditato dal padre l’attività artigianale della creazione dei mattoni di cotto che in pochi anni trasformò in un impresa industriale.

De Marco lascia tre figli: Giovanni, Claudio e Alessandro.

Il funerale si terrà oggi, lunedì 8 luglio, nella chiesa San Francesco Di Paola di corso Calatafimi alle ore 15.30.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione e della casa editrice (gdb)