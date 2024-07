Marsala, le forze del centro sinistra: “Il sindaco ha fallito, la città merita di meglio”

Inaccettabile aumento TARI a Marsala: Grillo e la sua giunta dimostrano assoluta incompetenza e mancanza di rispetto per i cittadini,

Le forze del centro sinistra hanno diffuso un comunicato stampa dove denunciano la decisione dell’amministrazione Grillo di gravare pesantemente sui cittadini marsalesi con un aumento della TARI.

“Una scelta scellerata – afferma la nota a firma M5S, Pd, Psi, Avs e Rifondazione Comunista – approvata da soli 7 consiglieri comunali di maggioranza, che

evidenzia la palese incompetenza di questa giunta in materia di politiche ambientali e la loro totale indifferenza verso le esigenze dei cittadini. Invece di assumersi le proprie responsabilità e spiegare le vere ragioni di questo aumento, che nulla ha

a che fare con la virtuosa raccolta differenziata di Marsala, Grillo e i suoi preferiscono lanciare accuse infondate contro la precedente amministrazione, additando il sistema di raccolta porta a porta come unico colpevole dell’incremento tariffario. Un tentativo goffo e disperato di nascondere la propria inettitudine, che non inganna nessuno. L’amministrazione Grillo non solo ha dimostrato di non essere in grado di gestire il servizio rifiuti in modo efficiente e trasparente, ma ha anche offeso i cittadini dei quartieri popolari, accusandoli di essere incapaci di rispettare le basilari regole della raccolta differenziata.

Mentre si vantavano di successi immeritati, ottenuti grazie all’eredità positiva lasciata dalla precedente amministrazione, Grillo e i suoi consiglieri hanno sperperato denaro pubblico in consulenze inutili, anziché investire in servizi più efficienti e in una reale tutela dell’ambiente.

Grillo ha fallito su tutti i fronti. Incapaci di tutelare il territorio e di difenderlo dagli attacchi del Governo regionale, i suoi esponenti si sono dimostrati inadeguati e indegni di rappresentare la nostra città.

I cittadini di Marsala meritano di meglio: un’amministrazione efficiente, trasparente e responsabile che si occupi concretamente dei loro bisogni e che tuteli l’ambiente”.