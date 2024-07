Perenni disagi con l’acqua per i trapanesi a causa di turnazioni e poca capacità nei serbatoi

Continuano i disagi con l’approvvigionamento idrico nella Città di Trapani. Dal Comune spiegano che gli attuali disagi che la popolazione sta vivendo sono dovuti al prolungamento della turnazione ed alla poca capacità di accumulo dei serbatoi in loro dotazione. “Purtroppo la scelta adottata in questi giorni è dovuta alla mancata fornitura di Siciliacque ed alle ormai note interruzioni dell’Enel nell’area di Bresciana che hanno provocato il blocco di alcuni pozzi e di un rilancio. Il sistema si sta gradualmente riequilibrando e nelle more che vengano riattivati i 5 pozzi di Bresciana e potenziato il pozzo Madonna valuteremo, nei giorni a venire, l’eventuale modifica alla turnazione che è ogni 4 giorni“, spiegano dal Comune.

Sabato è stata distribuita l’acqua al centro storico e con l’accumulo fatto il giorno precedente non si sono registrate criticità, nemmeno nelle zone più depresse. Per Trapani nuova era prevista la distribuzione già ieri e nella mattinata di oggi. Mentre il previsto distacco di corrente Enel calendarizzato per domani in parte della zona nuova della città non avrà più luogo ed è rinviato a data da destinarsi.