Morta bimba di tre anni: il padre alla guida con alcol e senza patente

Ieri notte a Villabate (PA), si è consumato un tragico incidente stradale dove è morta una bimba di tre anni. Era a bordo di un’auto alla cui guida c’era il padre. L’uomo ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo e si è schiantato contro un muro in via Giulio Natta. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Misilmeri. Secondo le prime indagini condotte dai militari, sembrerebbe che il padre della piccola Aurora avesse un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro e guidasse senza patente, perché ritirata, e la vettura fosse senza assicurazione. Nell’auto viaggiavano anche la mamma di Aurora ed il fratellino gemello che non hanno riportato lesioni nell’impatto.