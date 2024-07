Meteo, pronto l’anticiclone africano ma nel trapanese domina l’umidità

L’anticiclone africano dominerà il quadro meteorologico per larghi tratti della prossima settimana, che si preannuncia stabile, perlopiù soleggiata e all’insegna di temperature superiori alle medie climatiche. Caldo che tornerà a farsi intenso, specie nelle aree interne dopo giorni ballerini, con cielo cupo e vento: la Sicilia Orientale potrebbe sperimentare una lunga serie di giornate con massime comprese tra 35 e 40°C. Valori termici più contenuti, a fronte di condizioni più umide e a tratti afose, lungo i litorali e sui quartieri costieri di Trapani, Palermo e Messina per l’effetto mitigante delle brezze marine. L’evapotraspirazione estremamente elevata, ormai alle porte del periodo statisticamente più stabile e caldo dell’anno, andrà ad esacerbare tutte gravi criticità idriche in corso ormai da diversi mesi, già culminate con la scomparsa del lago di Pergusa.