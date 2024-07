Attività subacquee, la Capitaneria di Marsala regola le attività in mare

Un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Marsala, regola le discipline delle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo (diving, snorkeling/seawatching). Come si legge nel provvedimento, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e della salvaguardia della vita umana in mare, lo svolgimento dell’attività si dovrà svolgere con appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersione e di addestramento subacqueo e dell’attività di Snorkeling individuale e guidato (seawatching).

L’ordinanza opera nei limiti del Circondario Marittimo di Marsala, ovvero nelle acque marittime territoriali e interne che vanno dal confine tra la Foce del Torrente Birgi compreso tra il Comune di Marsala e quello di Misiliscemi e Punta Torrazza tra il Comune di Petrosino (incluso nel Circondario Marittimo) e quello di Mazara del Vallo. L’articolo 2 dell’ordinanza, inoltre, definisce tutte le attività che vengono regolamentate.

QUI L’ORDINANZA: