A Trapani agenti della Municipale salvano una bimba dal soffocamento

Un gesto eroico quello di due agenti della Polizia Municipale di Trapani che ieri, transitando da via Fardella, hanno salvato dal soffocamento una bambina. Una pattuglia è stata fermata dalla mamma della piccola, in evidente stato di agitazione, in quanto la figlia stava mangiando dei crakers e uno le è finito in gola. Gli agenti sono riusciti a pratica la manovra di Heimlich, di disostruzione, facendo espellere il craker. La piccola è riuscita così a respirare; sul posto è stata comunque chiamata l’ambulanza del 118 che ha trasportato la malcapitata al Pronto Soccorso per accertare le sue condizioni di salute.