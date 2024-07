Prende il via il servizio di vigilanza per la spiaggia di Alcamo Marina

La direzione 6 Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Spettacoli e Promozione Turistica del comune di Alcamo, ha affidato, anche per il 2024, il servizio di vigilanza e salvataggio per la spiaggia di Alcamo Marina, alla Cooperativa Sociale La Valle Verde di Mazara Del Vallo.

La durata del servizio è di 60 giorni, a partire da oggi 6 luglio, per 10 ore giornaliere, dalle 9:00 alle 19:00, su due turni di 5 ore con l’assistenza continua di 4 bagnini per turno, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi del mese di Agosto, quando è prevista 1 unità di personale in più per ognuna delle 2 postazioni.

Le postazioni fisse, sette giorni su sette, saranno una in zona Canalotto, l’altra in zona Aleccia, comprensive di attrezzature come da ordinanza della Capitaneria di Porto e dispositivi di sicurezza; le passerelle, per agevolare l’accesso al mare dei bagnanti disabili nonché l’eventuale personale sanitario addetto alle operazioni di soccorso, sono: 2 in zona Canalotto, 1 in zona Battigia e 1 in zona Petrolgas.