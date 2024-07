Misiliscemi Insieme: “La spiaggia di Marausa invasa dalla posidonia”

Il gruppo “Misiliscemi Insieme” con un comunicato ufficiale pone l’attenzione sulle condizioni in cui versa la spiaggia di Marausa. “Il litorale di Marausa che insiste dalla Torre di Mezzo per tutto il viale Mothia risulta essere l’unica spiaggia fruibile per i misilesi e i turisti – dichiarano i consiglieri Rocco Greco, Leonarda Giacalone e Leonardo Peralta -. La spiaggia rappresenta una delle principali attrattive turistiche di questo territorio. Ma ad oggi non sono ancora iniziati i lavori per la rimozione e successivo abbancamento della poseidonia nella spiaggia di Marausa”.

Come è noto, l’area dell’arenile dove insiste il lido di Marausa è di competenza del Comune di Marsala, le altre porzioni di spiaggia dipende dal Comune di Misiliscemi. Il gruppo aveva chiesto già ad aprile, in Consiglio comunale, di ripulire la spiaggia e collocare una pedana per l’accesso dei disabili in carrozzina.