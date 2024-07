Nuovo vice presidente per il Football Club Marsala che spera nel ripescaggio in Eccellenza

La società Football Club Marsala, che tra pochi giorni modificherà la denominazione societaria in Football Club Marsala SSD a responsabilità limitata, annuncia che il nuovo socio Leonardo Curatolo assumerà la carica di vice presidente del sodalizio a partire dalla stagione sportiva 2024/25. “Grazie alla sua trentennale esperienza imprenditoriale in campo internazionale siamo certi che le competenze e le conoscenze del neo vice presidente contribuiranno in maniera significativa alla crescita ed allo sviluppo del Club. Guardando con ottimismo al futuro, siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione che si preannuncia estremamente proficua”, affermano i vertici societari.

Fermo restando che la società entro il 23 luglio prossimo, in ottemperanza alle linee guida del Comitato Regionale FIGC, presenterà domanda di ripescaggio nel Campionato di Eccellenza Sicilia, l’organigramma azzurro va sempre più delineandosi così: Giovanni Sardone Presidente, Leonardo Curatolo vice, Antonio Schio Direttore Sportivo, Salvatore Ombra Club Manager, Tommaso Picciotto Direttore Generale, Vito Cucchiara Team Manager, Ettore Briuccia Comunicazione e Marketing, Claudio Alagna logistica, Oreste Pino Ottoveggio addetto stampa.