La storia del Teatro Italiano negli Usa, il documentario di Laura Caparrotti al Carpe Diem di Marsala

Laura Caparrotti, autrice e regista, sarà a Marsala per presentare il suo documentario “Tutti in scena. La storia del Teatro Italiano negli Usa” il 7 luglio alle 21 nella sede dell’Officina Artistica Carpe Diem, di via Diaz, n. 2.

Soggetto e regia sono di Laura Caparrotti, Direttrice del Kairos Italy Theater e ideatrice del primo Festival Italiano di Teatro a New York “In Scena! Italian Theater Festival NY”, mentre il documentario è prodotto dalla Kairos Italy Theater, dalla Casa Italiana Zerilli-Marimo’ at NYU e dalla Secci Films. “Tutti in scena” è un prodotto interessante e ricco di spunti, proprio per le tematiche storico-sociali che affronta, legate in particolar modo al nostro mezzogiorno. Sta, infatti, sta girando l’Italia e l’estero e ha già ricevuto validi riconoscimenti, come il Premio per migliore regia al Sidney World Fest 2023 e il Premio Silver allo Spotlight Documentary Festival awards 2023. Durante l’evento gratuito di domenica sera la proiezione sarà introdotta da Luana Rondinelli attrice e regista marsalese che ha recentemente portato il suo “Sciara. prima c’agghiorna” proprio al Festival ‘In Scena!’ nella Grande Mela.

Il servizio Rai “Tutti in scena. La storia del Teatro Italiano negli Usa”: