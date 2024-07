Completata la rotatoria tra Tre Fontane e Torretta Granitola sulla SP 51

Sono state completate le opere di realizzazione della rotatoria che è sorta sulla strada provinciale 51 che collega Campobello con le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola ed è stata ripristinata, poche ore fa, l’ordinaria viabilità nel tratto di strada interessato dai lavori. Dopo un breve periodo di disagi dovuti alla temporanea chiusura della strada, con deviazione del traffico veicolare verso contrada Erbe Bianche, la nuova rotatoria garantirà dunque una maggiore sicurezza stradale in uno dei nodi più ad alto rischio della rete viaria cittadina. L’apertura è stata consentita a seguito del collaudo provvisorio rilasciato dall’arch. Giacomo Rizzo, delle verifiche effettuate dai tecnici comunali geom. Marco Bascio e arch. Antonio Giarraputo e del parere viabilistico del comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino, in attesa del collaudo definitivo previsto per il prossimo 8 luglio.