Petrosino: al Biscione la velocità si regolerà con i dossi

C’è un’ordinanza a Petrosino che disciplina una migliore circolazione stradale nel lungomare Biscione, soprattutto in vista della stagione estiva e della maggiore concentrazione di persone nel litorale. Diverse infatti sono state le segnalazioni giunta al Comando di Polizia Municipale con le quali si segnala la pericolosità per i soggetti più in difficoltà o con bici e mezzi elettrici, della strada dovuta all’alta velocità da parte dei veicoli a motore, nonostante il limite dei 30 Km/h. Per tale motivo verranno istituiti sia nel primo tratto del Biscione che dalla via dei Pescatori fino in Piazza, nonchè nel secondo tratto che collega tale Piazza con Torrazza mare, ben 7 dossi artificiali all’altezza dei civici 4, 21, 32, 58, 128, 145 e 160, al fine di garantire la sicurezza in primis dei pedoni.