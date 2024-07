L’opposizione al Consiglio comunale di Salemi esce da ‘Scrusciu’ e forma un gruppo misto

I consiglieri comunali Adelaide Terranova e Dario Verde, eletti alle recenti amministrative, annunciano la loro fuoriuscita dal gruppo “Scrusciu” – che aveva sostenuto la candidata Giusy Spagnolo giunta seconda alle ultime elezioni comunali lo scorso mese di giugno – ritenendo che il movimento abbia esaurito la sua missione. I due consiglieri formalizzeranno la decisione nella prossima seduta del Consiglio comunale e comunicheranno la costituzione di un gruppo misto con capogruppo Adelaide Terranova.

“Consideriamo ineludibile l’apertura di un’ampia riflessione – sostengono i due – su quello che deve essere il ruolo e il compito dell’opposizione alla Giunta Scalisi. Non ci piace mascherarci dietro rituali formule beneauguranti che spesso malcelano l’ipocrisia, preferiamo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità e il ruolo che gli elettori ci hanno conferito. Chi deve amministrare, quindi, amministri, senza tante chiacchiere e con i fatti. Chi sta all’opposizione si attrezzi per avanzare proposte, pungolare, indirizzare e vigilare sull’operato di chi guida il Comune e la comunità. La nostra – sottolineano Terranova e Verde – sarà una opposizione costruttiva, non pregiudiziale ma attenta e senza sconti. Voteremo gli atti utili alla cittadinanza; avanzeremo proposte su temi di rilevanza sociale; vigileremo sull’operato dell’amministrazione e la sproneremo a lavorare alacremente per la risoluzione dei tanti problemi dei salemitani e denunceremo le carenze e le inefficienze della nuova giunta. Meno fronzoli e meno salamelecchi, quindi. Ci si tiri su le maniche e si lavori seriamente“.