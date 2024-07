Mazara: due assessori rinunciano alla carica di consigliere, Abbagnato la manterrà senza compensi

Niente doppia carica per gli assessori Gianfranco Casale e Giampaolo Caruso che hanno rinunciato al ruolo di consiglieri comunali mantenendo le sole cariche assessoriali. Discorso diverso per Germana Abbagnato, che oltre alla carica assessoriale manterrà anche il posto in Consiglio comunale, rinunciando però a qualsiasi compenso derivante dall’attività di consigliera comunale. Casale e Caruso, con due note distinte presentate al Segretario generale Salvatore Pignatello, hanno comunicato la rinuncia alla doppia carica lasciando spazio così in Consiglio comunale ai primi dei non eletti nelle rispettive liste, ovvero Partecipazione Politica e Fratelli d’Italia. Casale, assessore con deleghe a Partecipazione, Quartieri e Coesione Sociale – Politiche Giovanili – Innovazione e Smart City – Agricoltura – Benessere degli Animali era stato eletto consigliere con 331 preferenze.

Al suo posto subentra in Consiglio comunale Arianna D’Alfio, prima dei non eletti nella lista Partecipazione Politica con 260 preferenze. Giampaolo Caruso, assessore con deleghe a Rapporti con il Consiglio comunale – Ambiente – Infrastrutture e Protezione Civile – Rapporti con le Istituzioni, era stato eletto in Consiglio con 306 preferenze e anche lui lascia il posto alla prima dei non eletti nella lista Fratelli d’Italia, ovvero Piera Alagna, detta Perla, che ha ottenuto 292 preferenze. Alagna è alla sua prima esperienza consigliare, D’Alfio invece era già consigliera comunale nella passata consiliatura. Entrambe siederanno in Consiglio a partire dalla prima seduta, in programma venerdì 5 luglio alle ore 10.30, insieme agli altri 22 consiglieri comunali proclamati eletti.

Con la rinuncia alle cariche di consiglieri degli assessori Caruso e Casale rimane un solo assessore che ha la doppia carica di assessore e consigliere: si tratta di Germana Abbagnato (nominata assessore alla Cultura, Turismo e Spettacoli), eletta in Consiglio nella lista Salvatore Quinci Sindaco. Abbagnato con una nota inviata alla presidenza del consiglio comunale, ai dirigenti di 1° e 2° settore comunale e, per conoscenza, al sindaco ed al segretario generale, ha dichiarato di “voler rinunciare a qualsivoglia compenso relativo a tutte le attività contemplate nelle funzioni di consigliere comunale”.