Marsala, “Palazzo Grignani è sporco e abbandonato”

Uno dei luoghi di cultura della Città, o almeno che avrebbero dovuto essere tali, si ritrova sporco e abbandonato. Si tratta di Palazzo Grignani, in Piazza Carmine, che dopo i lavori di manutenzione del 2016 negli anni non è mai stato completato. Nel 2019 dalla Regione erano stati stanziati 1 milione e 300 mila euro per ultimare i lavori dello storico edificio. Ma Palazzo Grignani rimase incompleto e solo per poco tempo usato come ‘costola’ della vicina Pinacoteca comunale. Al di là del cancello oggi, solo rifiuti e sfabbricidi. Diversi cittadini ne hanno segnalato l’incuria su Facebook attraverso alcune foto.