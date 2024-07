Marsala, Enzo Sturiano assolto dall’ “istigazione al furto di energia elettrica per il Comune”

Il giudice monocratico presso il tribunale di Marsala Giuseppina Montericcio dopo oltre 20 udienze ha assolto il presidente del Consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano, dall’accusa di “istigazione al furto di energia elettrica per il Comune”.

Assolti anche gli altri quattro imputati dello stesso processo: il geometra Gaspare Giuseppe Zichittella, responsabile dell’illuminazione pubblica del Comune di Marsala, Filippo Giacalone, Leonardo Badalucco e Vincenzo Stella, che all’epoca dei fatti (2017) era presidente del comitato organizzatore dei festeggiamenti per San Giuseppe in contrada Ventrischi.

I fatti fanno riferimento da un’ indagine scaturita dalle intercettazioni alle quali era sottoposto Sturiano nel 2017. Al presidente del Consiglio comunale venne contestato il reato di aver chiamato il geometra Zichittella e sollecitato, il 19 marzo 2017, l’installazione di due fari sulla piazza della Chiesa Nuova di Ventrischi in occasione della celebrazione della di San Giuseppe che si svolgeva nello spiazzale antistante, in una zona che in quel momento era al buio.

Zichittella, a sua volta, avrebbe chiamato due operai per montare un paio di fari. A Stella si contestava un “indebito guadagno”, dato che i fari, secondo l’accusa, sarebbero stati installati “abusivamente e senza alcuna autorizzazione”. Il pm aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a due anni di carcere ciascuno. “Sono soddisfatto dell’esito della sentenza – ci ha detto Enzo Sturiano -. Ho sempre nutrito fiducia nella giustizia che ora mi assolve con la formula che stabilisce che il fatto non costituisce reato. Dispiace l’aver vissuto tante udienze con l’attesa che tutto ciò avesse temine”. A difendere il presidente del consiglio gli avvocati Stefano Pellegrino e Alessandro Di Girolamo.

“Sono estremamente soddisfatto per l’esito del processo che ci ha visti impegnati per ben ventuno udienze- ci ha dichiarato l’avvocato Piero Cavasino, difensore di Leonardo Badalucco -. Il Tribunale, accogliendo le richieste del collegio difensivo, ha assolto tutti gli imputati con formula piena, perché il fatto non sussiste.

Attendiamo le motivazioni per una più approfondita disamina delle argomentazioni che hanno indotto il Tribunale lilibetano ad emettere la sentenza assolutoria”.

Vista le richiesta del pm è possibile che la Procura di Marsala letti gli atti assolutori della sentenza, proceda con il ricorso in Appello.