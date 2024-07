Detenuto egiziano scappa dal carcere di Trapani, rintracciato poco dopo. Come ha fatto?

Un detenuto di origine egiziana di 20 anni, è fuggito dal carcere “Pietro Cerulli” di Trapani questa mattina e per fortuna rintracciato qualche ora dopo nei pressi della Cittadella della Salute. Il giovane forse ha approfittato dell’ora d’aria all’interno del penitenziario per sfuggire ai controlli. Gli agenti però si sono accorti della sua assenza pochi minuti dopo, attivando il sistema d’allarme dentro e fuori il carcere.

Il giovane – in carcere per scontare una pena legata allo spaccio di stupefacenti – è stato poi catturato mentre si trovava nascosto sotto una macchina. Adesso è stata aperta un’indagine per capire come abbia potuto eludere i servizi di sorveglianza e da dove sia potuto scappare perchè sembra esclusa l’ipotesi che si sia arrampicato sul muro e che poi sia saltato giù da lì.