Marsala, il Consiglio predispone l’iter per l’approvazione del Bilancio

L’Atto dovrà essere esitato entro il 22 pena l’intervento del commissario ad hoc.

Mattinata di debiti fuori bilancio nella riunione del Consiglio comunale dei Marsala. Decine di atti deliberativi approvati dai consiglieri all’unanimità. La seduta che si è tenuta nella mattinata di giovedì 4 luglio e nella prima parte è stata presieduta dalla vice presidente del consiglio Eleonora Milazzo, ha viste esitate diverse delibere che erano state collocate all’ordine del giorno.

Al termine dell’estenuante votazione, si procede per appello nominale su atti in sostanza dovuti perché correlati da sentenze, è arrivato in aula il presidente Enzo Sturiano che ha illustrato il proseguo dei lavori dei prossimi giorni in vista dell’approvazione del Bilancio. “Ho incontrato il commissario nominato dalla Regione – ha detto – che mi ha comunicato la rigidità nel rispetto dei tempi di approvazione che ha il consiglio. Dobbiamo esitare il Bilancio entro il 22 luglio. per questo motivo, per permettere l’approvazione degli atti propedeutici allo stesso e per consentire ai consiglieri di approfondirlo nelle commissioni e in aula, ritengo opportuno convocare il Consiglio il giorno 16 luglio prossimo. nel rispetto del regolamento i consiglieri hanno tempo fino al 11 dello stesso mese per presentare eventuali emendamenti”. il Consiglio procederà con un calendario che prevede già lunedì 8 luglio una prima riunione alle 16, 30.