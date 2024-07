Nuovi arrivi in casa Marsala Futsal 2012. Andrea Romano, classe 2007, si aggiunge alla banda di Mister Rafa Torrejon. Il gioiellino piazzese dopo aver fatto tutte le trafile Under con il Piazza Armerina con il quale ha vinto anche il Campionato Regionale Under 17, vanta presenze sia in Under 19 Nazionale che quest’anno anche l’esordio in serie A2 che gli è valsa la convocazione sia nella rappresentativa Siciliana al torneo delle regioni, dove Andrea è stato eletto MVP, che la convocazione nella Nazionale Italiana Under 17.

Due portieri vestiranno la maglia azzurra 2024/2025: Nicolas Cosenza, classe 2008, cresciuto alla Gear Piazza Armerina, dove ha fatto tutta la trafila Under, si è imposto fra i pali dando spettacolo in tutte le categorie dove è stato impiegato, vanta presenze anche in Serie A2; Simone Vallarelli, classe 94, vanta una lunga carriera tra la B e la A2. Il Presidente Tumbarello dichiara: “È per noi fondamentale fare bene quest’anno, con l’ingaggio di Vallarelli, vogliamo dare un chiaro segnale al Girone H di Serie B, in cui vogliamo essere protagonisti”.