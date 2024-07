Marsala aderisce alla promozione della donazione degli organi

Il Comune di Marsala ha aderito all’iniziativa “Dichiara il tuo Sì in Comune” promossa dall’Anci, volta a sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di organi e tessuti. L’Associazione dei Comuni Italiani affianca così il Ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti nella campagna di comunicazione “Donare è una scelta naturale”, invitando a compiere questo gesto di grande solidarietà sociale. La volontà di donare organi e tessuti post mortem può essere espressa da tutti i cittadini maggiorenni al momento del rinnovo o rilascio della Carta d’Identità. Presso l’Ufficio comunale di Marsala sono disponibili i kit informativi per guidare i cittadini in questa importante scelta. Basta andare sul sito http://www.sceglididonare.it.