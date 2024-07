Favignana: privato occupa spiaggia libera con ombrelloni e lettini, scatta il sequestro

Venti lettini e dieci basi per ombrelloni sono stati posti sotto sequestro, questa mattina, dai miliari della Guardia Costiera di Favignana, coadiuvati da personale militare della Capitaneria di Porto di Trapani, nell’ambito dei controlli sul litorale per l’operazione “Mare Sicuro”. L’intervento ha avuto come conseguenza la restituzione ai cittadini di un tratto di spiaggia libera, sita in località Burrone sull’isola di Favignana, occupato indebitamente con attrezzature balneari non autorizzate.

L’azione dei militari scaturisce da attività investigativa ed appostamenti, in incognito, nel corso dei quali sono state raccolte le necessarie informazioni fino all’operazione di questa mattina, che ha portato al sequestro delle attrezzature balneari abusivamente collocate sul litorale.

La predetta attività ha permesso di restituire alla collettività oltre 45 metri quadrati di spiaggia libera, occupata abusivamente, tenuto conto del divieto per i noleggiatori di attrezzature balneari, del pre-posizionamento sull’arenile di ombrelloni, sdraio e lettini, ad inizio giornata ed in assenza dei singoli avventori e turisti a cui fornirli a noleggio.

Oltre ad ostacolare il libero accesso dei cittadini a spazi pubblici, l’occupazione irregolare con ombrelloni e lettini genera un indebito profitto per gli occupanti, un mancato introito per l’Ente proprietario del demanio marittimo ed una distorsione della concorrenza verso tutti quei gestori rispettosi delle norme e che versano correttamente i relativi canoni demaniali.

I controlli sulle spiagge e presso gli stabilimenti balneari siti sul territorio proseguiranno per tutta stagione estiva, al fine di garantire la sicurezza degli utenti del mare, l’ordinato svolgimento delle attività ludiche e produttive e la tutela del libero accesso alle spiagge libere.