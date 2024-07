Cade e si ferisce una gamba allo Zingaro, i militari dell’Aeronautica di Birgi soccorrono una donna

Ancora un soccorso nella zona della Riserva dello Zingaro. Poco prima delle 11 di stamattina, un elicottero dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto di Birgi per effettuare soccorrere una donna, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

L’equipaggio, in prontezza d’allarme con un elicottero HH-139B, aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), e, dopo aver imbarcato due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) a Castellammare del Golfo, si è diretto in direzione della Riserva dello Zingaro per soccorrere una donna, ferita a una gamba a causa di una caduta. Dopo essere stata immobilizzata e stabilizzata dal team intervenuto, cui faceva parte anche un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare, l’infortunata è stata recuperata a bordo dell’elicottero tramite verricello, per poi essere trasportata presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dov’è stata affidata alle cure di un’ambulanza del 118.

In meno di un’ora, elicottero ed equipaggio sono rientrati alla base, tornando quindi disponibili per il pronto impiego in caso di necessità.