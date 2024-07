Ad Alcamo Marina controlli su strada, diverse le infrazioni

In questi giorni ad Alcamo Marina, la Polizia Municipale e la Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Alcamo hanno condotto un’operazione di prevenzione e controllo per violazioni al Codice della Strada, focalizzandosi principalmente sul traffico di ciclomotori e motocicli. Cinque pattuglie hanno operato con punti di controllo sia fissi che mobili. Sono stati fermati e verificati 57 veicoli, riscontrando varie infrazioni: mancata revisione, assenza di copertura assicurativa, mancanza di documenti di circolazione e guida, e trasporto di passeggeri non autorizzato. La Polizia Locale ha agito nel contesto di un programma di potenziamento dei servizi per la sicurezza stradale e urbana, approvato dall’Amministrazione, rispetto ai controlli sui disturbi notturni.

Il sindaco Domenico Surdi dichiara: “I cittadini richiedono una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio, anche in orari non consueti. Stiamo rispondendo a queste richieste con un programma di potenziamento dei servizi per la sicurezza urbana e stradale. L’obiettivo è migliorare e velocizzare la risposta alle esigenze di sicurezza, con un presidio serale nelle aree pubbliche e nei punti più soggetti a disturbi, parcheggi abusivi e violazioni del codice della strada, per scoraggiare i comportamenti illeciti”. Da questa settimana, i servizi della Polizia Locale si svolgeranno con turni prolungati, specialmente nei fine settimana, coprendo la fascia oraria fino alle due del mattino. Questo programma di potenziamento proseguirà per tutto l’anno.