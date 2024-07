A Reazione a Catena su Rai Uno una ‘squadra’ tutta marsalese. VIDEO

Tre ragazzi marsalesi, Giorgia Agate, Michele Bruno ed Alessandro Angileri, sono stati protagonisti della puntata di lunedì 1° luglio del gioco a squadre in onda su Rai 1 Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno. I tre giovani hanno duellato con una squadra proveniente da Lucca attraverso i quiz linguistico musicali tipici del noto format Rai. I “cinque minuti”, questo il nome di battaglia della squadra lilybetana, ha brillantemente affrontato tutte le prove di abilità, cedendo solo ad un passo dalla vittoria finale. Rimane comunque la bella esperienza per i ragazzi e l’orgoglio della nostra città per le nuove leve che fioriscono.

