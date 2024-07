Pantelleria: morte Anna Elisa Fontana, il marito rinviato a giudizio

Il gup di Marsala Riccardo Alcamo ha rinviato a giudizio Onofrio Bronzolino, 53 anni, in carcere dallo scorso 22 settembre, con l’accusa di avere provocato la morte della compagna Anna Elisa Fontana gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. Il fatto è accaduto sull’isola di Pantelleria. L’avvio del processo, che si terrà in Corte d’assise, a Trapani, è stato fissato per il 26 settembre. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Marsala, è stata condotta dal Nucleo operativo della locale compagnia dei carabinieri e dai loro colleghi della stazione di Pantelleria, con il supporto tecnico-scientifico del Ris di Messina e del Niat dei vigili del fuoco di Palermo.

Secondo il Procuratore della Repubblica Fernando Asaro, Bronzolino avrebbe agito con premeditazione e colto da accecante gelosia nei confronti della donna che nel periodo compreso tra l’inizio del 2022 e il 22 settembre 2023, avrebbe subito aggressioni, insulti e minacce. Le forze dell’ordine più volte sono intervenuti ma ciò non è bastato a fermare le intenzioni criminali dell’uomo.