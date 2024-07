A Marsala si inaugura con un concerto Terrazza d’Arte Carpe Diem

A Marsala, nella sede di via Diaz, n. 2, si inaugura oggi la “Terrazza d’Arte Carpe Diem” con un concerto, “Esperanto – Voci e canti del Mediterraneo”. Esperanto racconta di popoli, di amori e viaggi verso i confini del Mondo perché questo nostro mare unisse e non dividesse, a partire dal racconto di Ulisse e dal viaggio dello storico Greco Erodoto, fino a ripercorrere tutto il nostro mare attraverso le sue leggende, i suoi canti e le sue tradizioni. Ai canti della tradizione etnica italiana, spagnola, sefardita, portoghese, greca, rom, ebraica e araba, si alternano i racconti di popoli e luoghi reali e immaginari, in una sorta di esperanto che riassume la storia del Mediterraneo. Ad esibirsi saranno Damiana Leone, Alessio Cordaro, Michele Bucciarelli. Concerto ore 19.