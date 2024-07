Le “Acrobazie immaginifiche” di Katia Scarlata in esposizione a ‘La stanza di carta’ di Palermo

Sabato 13 luglio 2024, alle ore 18.00, si inaugura “Acrobazie immaginifiche”, personale di Katia Scarlata, a cura di Gianna Panicola, presso “La stanza di carta – libri & arte”. Un corpus di 36 opere su carta, realizzate con pennarelli, matite colorate, pastelli, penne a gel, in mostra per la prima volta in un luogo magico, il Campanile della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini a Palermo dove ha sede la libreria.

In ‘Acrobazie immaginifiche’ – scrive la curatrice – “Katia Scarlata raggiunge la sua massima espressione nelle cosiddette attrazioni del piacere: dalle feste carnevalesche, alle magnificenze orientali, da harem imperiali, agli spettacoli circensi disinibiti. Con quella stessa levità che lo contraddistingue, il circo si innalza con trapezisti che volteggiano in aria, diavoli volanti, clown uccello, ballerine in altalene sospese, per poi balzare a terra con odalische in punta di piedi, maghe regine danzatrici. Le creazioni per ‘La stanza di carta’, si nutrono di ricordi, di fantasie, di sogni; il sogno di volare con ali di uccello, legate ad una fune su un’altalena tra coriandoli ed elefanti, con la magia di un cerchio”.

E’ un racconto travestito da un reale grottesco, ciarlatano, pungente che sa essere al tempo stesso elegante, divertente e seducente. “In tutte le mie opere vi è sempre un comune denominatore ed è la maschera sociale che indossiamo per piacere, essere apprezzati, adattarsi agli altri”, afferma l’artista. Un’identità altra che si sovrappone a quella dell’uomo, un processo trasformativo efficace e complesso, capace di azionare meccanismi incisivi e plasmatrici.

La mostra è visitabile gratuitamente sino al 3 agosto 2024, ogni giorno da lunedì a sabato, durante gli orari di apertura della libreria, esclusa la domenica.

Note biografiche:

Katia Scarlata, nata a Enna nel 1988. Si è diplomata in pittura nel 2012 all’Accademia di Belle arti di Palermo e ne ha frequentato il biennio in pittura. Pittrice e illustratrice, nei suoi lavori il segno, la scrittura e il disegno si intrecciano in un tutt’uno compositivo, che sfocia in amalgama pittorica dai risultati forti, decisi e criticamente dialoganti con l’attento fruitore. Durante gli studi ha partecipato a diverse mostre organizzate dall’ Accademia e da privati. Ha vinto il premio Unicredit 2012 istituito presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. È stata selezionata tra gli artisti di IN WORK per l’apertura di ZAC, ZISA Zona Arti Contemporanee di Palermo; sempre nel 2012, a cura di Nicola Bravo “quest’ora su tutte le ore / un presepio per 111 artisti” presso il complesso della chiesa di San Mamiliano, Palermo; nel 2016: Premio FAM giovani per le arti visive, seconda edizione, fabbriche Chiaramonte, Agrigento. Il 3 giugno 2023 viene presentata la sua mostra personale dal titolo “Imago carta”, a cura di Giovanni Proietto, presso la galleria A Sud ArteContemporanea di Realmonte, con testi critici in catalogo di Pietro Conte, Gianna Panicola e Andrea Quagliana. Nello stesso anno ha esposto presso la Gallery “Chunxy Art Space” di Shanghai.

INFORMAZIONI

Artista: Katia Scarlata

Titolo: “ACROBAZIE IMMAGINIFICHE. ”

Opening: sabato 13 luglio 2024, ore 18.00

Periodo: Dal 13 luglio al 3 agosto 2024

Sede: STANZA DI CARTA – LIBRI & ARTE

Campanile di San Giuseppe Teatini, Via Giuseppe D’Alessi, 1 – PALERMO

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00

martedì 17.00/20.00

Domenica chiuso

Curatore: Gianna Panicola

Autori testi in brochure: Gianna Panicola, Andrea Quagliana