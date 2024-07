Gruppo di volontari ericini ha ripulito l’area di Martogna e Piano Guastella

Un gruppo di cittadini ericini residenti nelle zone di Martogna e Piano Guastella, a Erice, ha organizzato una giornata ecologica per la raccolta volontaria di rifiuti. I cittadini, una decina, componenti del comitato di zona, hanno ripulito l’area che va dall’ingresso di Piano Guastella fino a quello di Martogna, raccogliendo materiali quali vetro, carta, plastica dura, metalli, indifferenziata e tanto altro tra cui due batterie di auto e un televisore.

«È con riconoscenza che desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a questi volenterosi cittadini che, con impegno e senso civico, hanno dato un grosso contributo per mantenere il nostro ambiente più pulito e salubre – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Paolo Genco -. In un momento in cui la sostenibilità ambientale è di cruciale importanza, purtroppo continuano a persistere sacche di inciviltà e la grande quantità di rifiuti raccolti testimonia la necessità di un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti noi. Gesti lodevoli come quello dei cittadini di Martogna e Piano Guastella rappresentano una speranza concreta e tangibile di speranza per il futuro, ma anche un esempio di cittadinanza attiva. Ci auguriamo che questi valori attecchiscano sempre più nelle nostre comunità cosicché non sia più necessario dover ricorrere a giornate di pulizia straordinaria del territorio. Ricordiamo infine che sono sempre in atto azioni di sorveglianza e sanzionamento di chi sporca e inquina, ma è necessario l’impegno e la collaborazione di tutti affinché chi si macchia di tali comportamenti venga individuato».