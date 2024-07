Tim passa a FiberCop anche in Provincia di Trapani

Lunedì 1° Luglio, nello studio milanese del notaio Carlo Marchetti, è stato infatti fissato l’appuntamento per il closing della vendita della rete Tim alla nuova società infrastrutturale Netco. La giornata di lavoro sarà lunga. FiberCop che diventerà così proprietaria dell’intera infrastruttura di trasmissione telefonica dell’ex monopolista. Il passaggio successivo sarà la vendita della società alla holding costituita da Kkr, Abu Dhabi Investment Authority, Canada Pension Plan Investment Board, ministero dell’Economia ed F2i, per un controvalore di 18,8 miliardi, che potranno salire fino a 22 al verificarsi di alcune condizioni, tra cui la creazione della rete unica con Open Fiber.

L’amministratore delegato sarebbe stato individuato Luigi Ferraris, attuale AD di Ferrovie. FiberCop nasce con oltre 5 miliardi di ricavi, circa 2 miliardi di margine operativo e oltre 20 mila dipendenti. La società della rete avrà debiti per 6,5 miliardi, di cui 5,5 trasferiti da Tim con il recente scambio dei bond. A questi si aggiungerebbero 3-4 miliardi di debiti bancari in capo alla holding di FiberCop e funzionali all’acquisto della rete. A ricevere il primo benvenuto – alle ore 07,50 – da parte di FiberCop in Azienda a Trapani il dipendente Francesco Silvano da 36anni in servizio nelle Telecomunicazioni passando dalla SIP, prima, e poi in Telecom Italie e TIM S.p.a.