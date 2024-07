Una racconta fondi per far tornare a Marsala la salma di Oriana Bertolino

“E’ una storia che non avremmo mai voluto raccontare e che ci ha investiti con tutto il suo dolore ieri mattina. Oriana non è più tra noi, il suo sorriso, la sua dolcezza, i suoi modi garbati di donna nel pieno della sua bellezza potranno allietare soltanto i ricordi che di lei avremo per sempre”. Inizia così il comunicato della Pallavolo Marsala che ricordando la ‘sua’ Oriana Bertolino, morta a Malta cadendo dagli scogli dopo essere sbalzata da un quad guidato da un altro marsalese, per indire una raccolta su go-foundme per far tornare la salma della 31enne a casa.

Pallavolista, allenatrice, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nelle giocatrici e nei giocatori che ha allenato, in tutte le compagne di squadra con cui ha condiviso il campo di gioco. Lascia sgomenti anche tutti gli avversari che ha affrontato in un turbinio di messaggi che testimoniano di quanto bene Oriana abbia fatto nella vita di chi la ha conosciuta.

Al fine di sostenere la famiglia Bertolino ad affrontare le ingenti spese per il ritorno a casa di Oriana, è stata avviata una raccolta fondi che già in tanti stanno sottoscrivendo e che serve “a mantenere viva la memoria di Oriana, trasformando il nostro dolore in un atto di amore e di speranza”.

Per donare è possibile cliccare QUI.