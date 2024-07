Incendi in Sicilia: a Salemi fiamme nel bosco, a Marsala fumo in un tombino

Diversi incendi oggi in Sicilia in cui sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile regionale. Tre sono divampati in provincia di Agrigento, due a Caltanissetta, due a Messina e uno a Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Nell’agrigentino nel capoluogo, in contrada Fondacazzo, a Menfi in contrada Cavarretto, a Sambuca di Sicilia in contrada Misilbesi. Nel nisseno a Mazzarino in contrada Prato e a Santa Caterina Villarmosa in contrada Mustogiunto. Nel messinese uno nel capoluogo in contrada Portella Castanea e a Gaggi in contrada Cavallaro. Nel pomeriggio incendio a Sàlice, con lanci di canadair. Fiamme anche a Mazzarà, con due squadre impegnate. Nel catanese il rogo è divampato a Caltagirone in contrada le Sfere, mentre nel palermitano a Belmonte Mezzagno in contrada Vasche San Salvatore, nel siracusano a Pachino in contrada Abbeveratoio, nel ragusano a Monterosso Almo in contrada Monte Casasia e nel trapanese a Salemi in contrada Pioppo. Nel vasto incendio divampato in contrada Filci a Salemi in un bosco, sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco. L’intervento si è protratto per tuttala serata, con lanci degli elicotteri nelle ore diurne e squadre schierate a protezione delle abitazioni.

A Marsala intervento repentino di una squadra dei pompieri in un tombino del marciapiede di via Roma: pare che da lì uscisse del fumo.