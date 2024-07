Il marsalese Sandro Mezzapelle tra i migliori 50 sommelier del Regno Unito

Prestigioso riconoscimento per il marsalese Sandro Mezzapelle, professionista della ristorazione che da alcuni anni lavora in Gran Bretagna. Nei giorni scorsi, il giovane lilibetano è stato inserito in una lista che comprende i migliori 50 sommelier del Regno Unito per l’anno 2024.

L’iniziativa è stata promossa da una rivista specializzata britannica, Harpers. Il team che ha redatto la lista ha espresso particolare apprezzamento per la competenza dimostrata dal sommelier marsalese nel suo lavoro: “Da un background familiare di produttori di vino, Mezzapelle ha creato una lista frizzante e moderna, con vini inglesi tra quelli più apprezzati e alcune belle note confrontate con produttori “chiave”, il tutto aiutando l’ospite a navigare nel mondo del vino. Gli abbinamenti di vini su misura e l’enfasi sulla sostenibilità spiccano anche a Woven”.